Nu al bingoavond voor 'Warmste Week' 12 april 2018

Het is nog meer dan een half jaar wachten op Music for Life, maar de eerste Boomse actie voor 'De Warmste Week' is nu al een feit. Guy Apers, Siggy De Groot en een aantal sympathisanten organiseren morgen een bingoavond ten voordele van het Willebroekse therapeutisch zwembad Dolfijntje. "De bingoavond vindt plaats vanaf 19.30 uur in café Noeveren", zegt Guy Apers. "Vooraf inschrijven is niet nodig, je kan gewoon afkomen." Guy en co pakken intussen ook uit met een speciale snoepjesverkoop, eveneens ten voordele van Dolfijntje. "Speciaal voor het aanstaande WK voetbal in Rusland hebben we snoepjes laten maken in de kleuren van de Belgische vlag en in de vorm van 'Manneken Pis'. De snoepzakjes zijn te koop aan 4 euro per stuk. Wie 5 euro betaalt, krijgt er nog een Belgische vlag bij", klinkt het.





Meer info: tel. 0472/40.76.90.