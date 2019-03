Nog plaatsen vrij voor sportkampen in paasvakantie Ben Conaerts

18 maart 2019

15u12 0

De gemeentelijke sportdienst biedt tijdens de paasvakantie opnieuw een aantal sportkampen aan. Kleuters kunnen deelnemen aan een sport- en spelkamp, de kinderen van de lagere school kunnen zich uitleven met een omni-creakamp of een basketkamp en de 10- tot 14-jarigen kunnen mee op avonturenweek.

Er zijn momenteel nog plaatsen vrij voor alle kampen. Wie zich wil inschrijven, kan dat online doen via iSchool. Wie problemen heeft met het onlinesysteem, kan contact opnemen met de sportdienst via tel. 03 888 56 50 of sport@boom.be.