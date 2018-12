Noeveren krijgt weer kerstmarkt Ben Conaerts

05 december 2018

18u55 0 Boom Op zaterdag 8 december vormt de ringoven van de steenbakkerssite Frateur de setting voor de eerste editie van de Tichelfeesten, een kerstmarkt die de troeven van Noeveren extra in de kijker moet zetten.

In elke gemeente zijn er wel een paar kerstmarkten, maar er zijn er niet veel die kunnen uitpakken met het decor van de Tichelfeesten. De eerste editie van het evenement vindt namelijk plaats in de prachtige historische ringoven van de steenbakkerijsite Frateur. Zo’n 35 standhouders komen daar in een feeërieke kerstsfeer hun ambachtelijk gemaakt spulletjes aan de man brengen. Het zal de eerste keer in jaren zijn dat er in Noeveren nog eens een kerstmarkt plaatsvindt. De organisatie is in handen van Roos Moons en Richard Van Antwerpen, een koppel uit Merksem dat helemaal in de ban is van Noeveren.

“Dit is een stukje erfgoed dat het verdient om in de kijker te staan”, zeggen Roos en Richard. “Geen betere locatie voor een kerstmarkt dan hier, vonden we. Het verheugt ons om te zien dat vele Noeverianen, inclusief de wijkraad, mee op de kar zijn gesprongen. Zo zorgen Jan en Gladys van het restaurant In de root voor de catering en toont kettingzaagkunstenaar Francis Michielsen enkele van zijn werken. Verder kan je deelnemen aan volksspelen, jezelf verwarmen aan de winterbar met jenevers en streekbieren, een bezoek brengen aan een fototentoonstelling, genieten van optredens of een begeleide wandeling maken langs de graffitiroute van de ‘Yellow Brick Road’.”

De Tichelfeesten gaan zaterdag van start om 12 uur en de toegang is gratis. De wandelingen kosten 5 euro en vertrekken om 13 en om 16 uur. Inschrijven kan ybrwandeling@gmail.com.