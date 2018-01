Nieuwe inwoners krijgen e-cardlezer 02u44 0

Opvallend is dat het pakket ook een e-cardlezer bevat. Daarmee kunnen inwoners veel documenten en attesten van de lokale of hogere overheid digitaal aanvragen. "Later zullen de kaartlezers wellicht ook tegen aankoopprijs verkocht worden aan de snelbalie van het gemeentehuis", zegt schepen van Burgerlijke Stand Linda Lauwers (N-VA). "Intussen blijven we promotie maken voor het gebruik van het e-loket op de gemeentelijke website. Rekening houdend met de ruimtelijke ontwikkelingen verwachten we de komende maanden en jaren nog een heel aantal nieuwe inwoners. Het is belangrijk dat zij van meet af aan 'mee' zijn." (BCOR)