Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd Ben Conaerts

03 januari 2019

22u27 0

Donderdagavond werd in Boom de nieuwe gemeenteraad plechtig geïnstalleerd. N-VA en CD&V vormen deze legislatuur het bestuur samen met Groen, dat voor het eerst in dertig jaar mee aan het roer staat. Sven Cools (Groen), die schepen wordt van onder meer Leefmilieu en Diversiteit, moest de installatievergadering wel aan zich voorbij laten gaan. Hij werd eerder deze week onwel op vakantie en is nog herstellende in het ziekenhuis. Hij zal de eed normaal gezien afleggen op de eerstvolgende gemeenteraad.

Bij N-VA kiest Linda Lauwers, die als derde was verkozen, voor een mandaat als provincieraadslid. Zij wordt vervangen door eerste opvolger Martha Somers. Bij oppositiepartij Boom één neemt Malik Mohammed, voormalig winnaar van So You Think You Can Dance en als zesde verkozen, zijn mandaat als gemeenteraadslid niet op. Hij wordt vervangen door eerste opvolger Lydie Smits. Andere opvallende nieuwkomers zijn Yani Brems (N-VA) en Tibo Roekaerts (N-VA), die met hun 24 en 20 jaar de twee jongste raadsleden zijn. Kim Van Kerckhoven (N-VA) is de kersverse gemeenteraadsvoorzitter.

Meer over N-VA

politiek