Nieuwe frituur in Parkstraat opent de deuren Ben Conaerts

16 november 2018

16u42 0 Boom Jeroen Vlietjens (30), uitbater van frituur Duiveltje in Reet, start met een nieuw frituur. In de Parkstraat in Boom opent hij zondag Frituur Jeroen.

Jeroen bakt al vier jaar frietjes in frituur Duiveltje in de Pierstraat in Reet. “Ik zag heel veel klanten die helemaal vanuit Boom tot bij ons kwamen. Dat bracht me op het idee om in Boom een tweede frituur te beginnen. Bovendien zitten we met Duiveltje in een huurpand en was ik op zoek naar een pand om te kopen. Uiteindelijk ben ik op een leegstand handelspand in de Parkstraat gestoten. Vroeger was hier nog de snackbar ’t Snackske gevestigd”, vertelt Jeroen.

Het nieuwe frituur ligt vlak bij het park en PTS Boom en daar wil Jeroen ten volle op inspelen. “In tegenstelling tot frituur Duiveltje gaan we hier al van ’s middags open en bieden we naast frieten ook belegde broodjes aan”, zegt hij. “Intussen blijft frituur Duiveltje gewoon open en zal het worden gerund door mijn moeder en enkele jobstudenten. Zelf zal ik voortaan vooral in frituur Jeroen staan, samen met enkele flexi-jobbers. Daar ben ik overigens nog steeds naar op zoek.”

Frituur Jeroen is op weekdagen open van 11 tot 21 uur en op zondag van 16 tot 21 uur. Zaterdag is de sluitingsdag. Alle info is te vinden op de website www.facebook.com/frituurjeroenboom.