Nieuwe editie Noeverrock 04 mei 2018

Steenbakkerijmuseum 't Geleeg vormt op zaterdag 5 mei opnieuw het decor voor het jaarlijkse openluchtfestival Noeverrock. Tussen de ring- en klampovens kan je daar gaan genieten van optredens van vier lokale rock- en bluesbands. Tea Recs, Think Twice, Debonair en The Bunch zorgen vanaf 14 uur voor de muziek. Voor de kleinsten is er kinderanimatie voorzien. De toegang tot Noeverrock is zoals elk jaar gratis. (BCOR)