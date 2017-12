Nieuwe commissie over woonbeleid: "Tijd voor antwoorden" 02u29 1 Boom Oppositiepartijen Boom één en Groen en de vier onafhankelijke raadsleden blijven ijveren om meer informatie te krijgen over het gemeentelijk woonbeleid. Vorige gemeenteraad hebben ze daarvoor een nieuwe commissie ad hoc in het leven geroepen, nadat hun vorige commissie door de toezichthouders werd teruggefloten.

"We hebben onze bedoelingen deze keer explicieter gemaakt", zegt Patrick Marnef (Boom één). "Er zijn heel veel vragen over de regierol van de gemeente in het woonbeleid. Daar willen we graag antwoorden op."





Schepen van Wonen Dany Bosteels (Open VLD) begrijpt de meerwaarde niet. "Dit kan perfect aan bod komen op de commissie Grondgebiedszaken." Volgens burgemeester Jeroen Baert (N-VA) is er bovendien opnieuw een wettelijk probleem. "Jullie willen alle gemeenteraadsleden deel laten uitmaken van de commissie, maar dat is in tegenspraak met het huishoudelijk reglement. Raadsleden die hun politieke fractie hebben verlaten (in Boom zijn er dat vier, red.), kunnen immers geen deel meer uitmaken van een commissie", aldus Baert.





Ondanks de bedenkingen werd de oprichting van de commissie door de oppositie unaniem goedgekeurd. (BCOR)