Nieuwe bib officieel geopend: “Eerste stap in herinrichting van ons centrum” Ben Conaerts

06 april 2019

19u19 0 Boom De nieuwe gemeentelijke bibliotheek heeft zaterdag haar deuren geopend voor het grote publiek en lokte meteen een flink pak nieuwsgierige bezoekers. Het bibteam gaf rondleidingen doorheen het gebouw en voorzag animatie op kindermaat.

“Een historische dag”, noemt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA) het. De Boomse bibliotheek heeft haar verouderde gebouw in de Antwerpsestraat ingeruild voor een modern pand in de Windstraat. Het project heeft politiek heel wat voeten in de aarde gehad en komt met een kostenplaatje van 3 miljoen euro alles inbegrepen, maar het resultaat mag er zijn. Daar waren alle aanwezigen – en dat waren er best veel – het tijdens de openingsreceptie over eens. “Deze bib is een voorbeeldbib,” aldus De Ridder. “Het is een staalkaart van hoe een moderne bib er hoort uit te zien.”

“Politieke thriller”

“Wat hier aan vooraf is gegaan, daar zou ik een boek over kunnen schrijven. Een politieke thriller zelfs”, lacht burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Maar als ik dit zie, is het dat allemaal waard geweest. De verhuis van onze bib is meteen de eerste stap in de herinrichting van ons Boomse centrum. Op termijn hopen we al onze diensten hier te centraliseren. Dat is nu met onze bibliotheek gebeurd, maar we willen dat later ook met de academie en het gemeentehuis doen. Op die manier willen we de mensen verplichten om naar ons centrum te komen en bij te dragen aan de plaatselijke handel.”

De nieuwe bib is voortaan open op maandag van 15 tot 20 uur, op dinsdag en woensdag van 10 tot 12 en van 13 tot 18 uur, op donderdag van 10 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur, op vrijdag van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur.