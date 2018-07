Nieuw wielerevenement aan De Velodroom 10 juli 2018

02u31 0

De Schorre krijgt er in augustus een nieuw wielerevenement bij: de 'Retro Velotour', een fietstocht van veertig kilometer met vertrek aan het gloednieuwe fietsbelevingscentrum De Velodroom.





De 'Retro Velotour' is de eerste activiteit die wordt georganiseerd door De Velodroom, het nieuwe fietsbelevingscentrum dat vorig maand officieel de deuren opende. Deelnemers beleven een fietstocht van veertig kilometer, met vertrek aan De Velodroom en met als tussenhalte het Wielercentrum in Wilrijk. Daar kun je op een echte wielerpiste enkele rondjes uitproberen of van een glaasje bier genieten.





De hele fietstocht wordt ondergedompeld in een retrosfeertje: elke deelnemer wordt voorzien van een passende retro koersfiets. Het evenement richt zich op een breed publiek. Zelfs wie nog nooit op een koersfiets heeft gezeten, kan meedoen. De snelheid blijft bewust laag zodat ook de traagste deelnemer de rit moeiteloos kan uitrijden. De 'Retro Velotour' vindt plaats op zaterdag 18 en zondag 19 augustus, telkens van 10 tot 17 uur. Deelnemen kost 25 euro tot en met zestien jaar en 35 euro vanaf zestien jaar. Info: www.terranova.be. (BCOR)