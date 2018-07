Nieuw restaurant pakt uit met vuurschaal 18 juli 2018

Festivalgangers die een nieuwe culinaire ervaring zoeken, kunnen terecht in Brasa. Dat is een gloednieuw restaurant, tussen de mooie vijvers van De Schorre, waar verschillende gerechten op een vuurschaal worden bereid. "Je kan er genieten van vlees, vis of kaas in een grote verscheidenheid aan smaken", zegt food coördinator Filip Bosschaerts. "Vroeger waren hamburger en frietjes de populairste gerechten op de festivalweide. Nu zien we ook meer verrassende, exotische gerechten opduiken. Met Tomorrowland proberen we sowieso elk jaar te innoveren wat voeding betreft. We roepen onze cateraars op om creatief te zijn en creëren elk jaar nieuwe menu's." (BCOR)