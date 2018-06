Nieuw gemeentelogo en 'verrassend hartige' slogan 30 juni 2018

De gemeente Boom heeft zijn nieuwe logo met bijhorende slogan gelanceerd. 'Verrassend hartig': zo luidt voortaan de baseline van de gemeente. "Boom nodigt iedereen uit om te genieten van al wat hier te vinden is", legt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) uit. "Onze gemeente wil daarin vooral hartelijk - warm en verwelkomend - en hartig - pittig, gezellig en gekruid - zijn."





Het nieuwe logo symboliseert dan weer de troeven, de eigenheid en de ambitie van de gemeente.





"Met wat verbeeldingskracht kan je in het embleem de geografische afdruk van Boom zien", aldus Baert. "De blauwe stukjes verwijzen naar de Rupel, de groene stukjes naar De Schorre en ons park. De warme, rode stukjes moeten een gevoel van verbinding en vreugde aanwakkeren. Dan is er nog het grote, gele vlak, dat als een pijl naar de toekomst leidt." (BCOR)