Nieuw burgerplatform wil imago van Boom opkrikken: “Reputatie en potentieel van gemeente liggen mijlenver uiteen” Ben Conaerts

11 april 2019

16u47 0 Boom Vijf Bomenaars hebben de krachten gebundeld om het imago van Boom te helpen opkrikken. Met het burgerplatform Pro-Boom hopen ze de Bomenaars samen te brengen en bewust te maken van de troeven van hun gemeente. “Dit dorp heeft soms voor de buitenwereld een slechte connotatie, maar een enorm potentieel”, zegt oprichter Guy Sempels.

“Ik woon nu zo’n tien jaar in Boom”, zegt Guy Sempels, oprichter van Pro-Boom. “Intussen heb ik kunnen merken dat er een grote kloof bestaat tussen de reputatie en het potentieel van Boom. Ik heb nu het gevoel dat we hier op een kantelpunt zijn gekomen. Er zijn de afgelopen jaren allerlei projecten in gang getrapt die de gemeente meer allure zullen geven. Denk maar aan de nieuwe projectontwikkeling, de vernieuwing van straten en de realisatie van nieuwe parkeerplaatsen. Bovendien ligt Boom op een boogscheut van vier grote steden, centraal tussen drie provincies, en heeft het een rivier die écht bij het centrum hoort. Allemaal troeven waar we als Bomenaar meer dan fier op mogen zijn. Met Pro-Boom willen we die troeven mee helpen uitdragen.”

We hebben helemaal niets met politiek te maken. Wat ons bindt, is de overtuiging om het imago van Boom te helpen opkrikken Guy Sempels

Community

Sempels verzamelde vier Bomenaars rondom zich die er precies hetzelfde over denken: Bert Vleeschouwers, Caroline Lhoez, Lieve Pauwels en Wim Verloo. Zij benadrukken dat Pro-Boom een volstrekt apolitiek, niet-commercieel initiatief is. “We hebben helemaal niets met politiek te maken”, klinkt het. “Wat ons bindt, is de overtuiging om het imago van Boom te helpen opkrikken. De gemeente bekleedt een centrumfunctie in de Rupelstreek en wij willen dat beklemtonen. Pro-Boom is van Bomenaars, maar ook voor Bomenaars. We willen een ‘community’ vormen met mensen die dezelfde passie delen en dat staat volledig los van religie, politiek, ras, kleur of status. Het is juist de verscheidenheid die ons boeit en die Boom als eenheid naar buiten zal dragen.”

“Concreet willen we werken op twee manieren”, vervolgt Sempels. “Enerzijds willen we een communicatiekanaal creëren waarmee we mensen kunnen bereiken. We gebruiken daarvoor onder meer een digitale krant die we elk kwartaal willen uitbrengen. De eerste editie bevat interviews met horeca-uitbater Rudi De Wachter, ondernemer Paul Cornelis en provincieambtenaar Sabine Denissen. Anderzijds willen we de Bomenaars op een aangename manier dichter bij elkaar brengen door activiteiten te organiseren. Dat kan gaan om bedrijfsbezoeken, lezingen, wandelingen, enzovoort. We willen ieder jaar ook een actie op touw zetten voor een lokaal goed doel.”

Starten met bierproeverij

De eerste activiteit van Pro-Boom vindt plaats op zondag 14 april. Er wordt samengekomen om 14 uur aan brouwerij De Klem aan de Galileilaan in Niel voor een familiewandeling met aansluitend een bierproeverij. Er worden ook optredens voorzien van de Boomse fanfare Sintjansvrinde en de Antwerpse band DeMentAliteit. Het hele gebeuren is gratis, maar je schrijft je best op voorhand in. Dat kan via de website www.pro-boom.be.