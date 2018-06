Nieuw: Bar Burlesque Dome voor volwassenen 12 juni 2018

Opvallende nieuwigheid op Theater aan Twater: de 'Bar Burlesque Dome'. Dat is een afgesloten tent waar iedereen vanaf 18 jaar kan genieten van burlesk dansen, allerlei acts en 'adult games'.





"We hebben op ons festival al een kinderdorp van 400 vierkante meter groot, dus moest we nog iets zoeken voor volwassenen", lacht Patrick Poppe.





"Binnen de 'Bar Burlesque Dome' draait het allemaal om plezierig vertier en blijft het heel braaf, maar we houden dit sfeervolle theatertje toch liever enkel open voor mensen ouder dan achttien. Hoe leuker het wordt, hoe groter de kans dat we dit volgend jaar opnieuw doen en zelfs uitbreiden." (BCOR)