Nielsestraat krijgt er 18 sociale appartementen bij Ben Conaerts

25 februari 2019

De Sociale Bouw-en Kredietmaatschappij ARRO Antwerpen bouwt momenteel achttien sociale koopappartementen in de Nielsestraat. Het project is gelegen nabij het station, op wandelafstand van het centrum. De meeste appartementen hebben drie slaapkamers, een vijftal appartementen hebben twee slaapkamers.

In de loop van dit voorjaar worden de appartementen verkocht. Wie een bescheiden inkomen heeft, kan hiervoor in aanmerking komen. Voor de financiering van de aankoop van deze appartementen kunnen kandidaat-kopers die voldoen aan de voorwaarden voor een Vlaamse Woonlening van de VMSW, deze lening aanvragen via ARRO Antwerpen. Meer info is te vinden op de website www.arroantwerpen.be.