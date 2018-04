Net geen wereldrecord 'langste toost' 1.070 DEELNEMERS KLINKEN BIJ OPENING TOERISTISCH SEIZOEN BEN CONAERTS

23 april 2018

04u35 0 Boom Geen wereldrecord 'langste toost' voor de vzw Toerisme Rupelstreek. Er werden gisteren, in een zonovergoten De Schorre, 1.070 deelnemers geteld die met elkaar klonken. Net 164 te weinig. "Misschien had het beter vijf graden minder warm geweest", luidt het.

Jammer maar helaas. Het wereldrecord 'longest toast relay' - de langste toost - blijft nog even langer op naam staan van de Portugese stad Anadia. Voor de opening van het toeristisch seizoen had de vzw Toerisme Rupelstreek gehoopt het record van 1.233 deelnemers scherper te stellen. Met gratis streekbiertjes, gratis bierglazen en een grote promocampagne had men geprobeerd zo veel mogelijk bezoekers te lokken. Maar uiteindelijk strandde men gisteren op 'slechts' 1.070 deelnemers, 164 te weinig.





Opmerkelijk was dat er wel 1.349 mensen aan de wereldrecordpoging waren begonnen. Maar niet iedereen zag het blijkbaar zitten om in de zon te wachten tot ze door de gerechtsdeurwaarder waren geregistreerd. "We hebben ongeveer een uur moeten aanschuiven. Maar je maakt het wachten natuurlijk zo aangenaam en gezellig als je zelf wil", klonk het bij sommige deelnemers.





Vanuit Toerisme Rupelstreek werden alleszins alle zeilen bijgezet om de wachttijd zo comfortabel mogelijk te maken. Vrijwilligers waren de hele tijd druk in de weer om de deelnemers van water en streekbiertjes te voorzien. Zelfs gerechtsdeurwaarder Yannick Steenssens was tevreden dat hij af en toe een flesje frisdrank in handen kreeg. "Anders hou je dit niet vol", pufte hij. "Een streekbiertje? Dat is voor na het werk (lacht)."





Bij de organisatoren overheerste achteraf een mix van teleurstelling en trots. Teleurstelling wegens de gemiste wereldrecordpoging, maar trots om wat de poging allemaal in beweging heeft gezet. "Hoe absurd het ook moge klinken, misschien had het vandaag beter vijf graden minder warm geweest", denkt Niels schepen van Toerisme Tom Caluwaerts (N-VA).





Schot in de roos

"Maar ongeacht het resultaat, denk ik dat de Rupelstreek vandaag veel ambassadeurs heeft bijgekregen", vult gedeputeerde Jan De Haes aan.





"Ook al hebben we het niet gehaald, met ongeveer 2.000 aanwezigen zijn we meer dan tevreden en was de opening van het toeristisch seizoen echt een schot in de roos", zegt Axel Boen, voorzitter van Toerisme Rupelstreek. "Als we deze lijn kunnen doortrekken, dan worden de komende maanden onvergetelijk."





Naast de wereldrecordpoging viel er gisteren nog veel meer te beleven in het provinciaal recreatiedomein. Je kon een bezoek brengen aan de kunstenaarsmarkt, kennismaken met enkele streekproducten op de streekmarkt en genieten van optredens van Wim Soetaer en Charles Van Domburg. De Schorre maakte ook van de gelegenheid gebruik om haar vernieuwde en vergroende parking in de Kapelstraat te openen.