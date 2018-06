Nathalie Meskens trapt cultuurseizoen af 09 juni 2018

CC De Steiger heeft zijn programma voor het komende seizoen voorgesteld. Dat wordt afgetrapt op zaterdag 22 september met Nathalie Meskens en haar tienkoppige Motownband. Er is komend seizoen ook aandacht voor het erfgoed van architect Renaat Braem in Boom. "Het ptogramma bestaat uit een voorstelling van en met Dimitri Leue, rondleidingen en verrassende workshops", zegt voorzitter Chris Spiessens.





Verder wordt het uitkijken naar het concert van blueslegende James Harman en Shakedown Tim & The Rhythm Revue, de band rond Bomenaar Tim Ielegems. Zij zullen op hun enige geplande duoconcert in het land hun nieuwe albums komen voorstellen. Het familiefestival Soep krijgt een tweede editie op 28 april 2019 en het seizoen wordt afgesloten met een totaalspektakel in openlucht van Compagnie Marius, het gezelschap van Bomenaar Kris Van Trier.





Het hele programma is te ontdekken in de seizoensbrochure, die een volledig nieuwe look heeft gekregen. "De brochure werd chronologisch ingedeeld en de praktische info en het prijzenbeleid werden herbekeken", zegt cultuurfunctionaris Valentine Raeman.





Op maandag 11 juni start de abonnementenverkoop, één week later gaat de verkoop van losse tickets van start. Info: www.desteigerboom.be. (BCOR)