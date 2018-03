Natascha (19) en haar vriend stelen show in Belgium's Got Talent 29 maart 2018

02u38 0 Boom De Boomse Natascha Van Es (19) en haar West-Vlaamse vriend Ian Lodens (19) zijn morgen te zien in het VTM-programma Belgium's Got Talent. Het koppel brengt er een spectaculaire dansact met acrobatische elementen.

"Ian en ik komen uit twee verschillende sportwerelden", vertelt Tascha. "Hij is meervoudig wereldkampioen jiujitsu, terwijl ik mijn strepen heb verdiend in de acrogym. We hebben elkaar leren kennen op een sporthuldiging en zijn nu een koppel, zowel naast als op het podium. We dansen nog maar een paar maanden samen, maar ik vind dat we snel progressie maken. Toen we een reclamespotje voor Belgium's Got Talent zagen op tv, zei ik tegen Ian: 'Kom, we doen eens zot.' Hij zag dat meteen zitten."





"Ons optreden op Belgium's Got Talent was nog maar ons tweede optreden", zegt Ian. "We waren dus wel behoorlijk nerveus, ook al hadden we twee weken heel intensief gerepeteerd. Het was vooral onze bedoeling om onze sporten wat meer in de kijker zetten. We hopen dat we dankzij Belgium's Got Talent wat extra promotie kunnen maken. Als onze deelname ons extra optredens oplevert, zou dat natuurlijk fantastisch zijn."





Hoe Tascha en Ian het er van afbrengen, moet morgen blijken. "Ik ga de aflevering opnemen", zegt Tascha. "Zelf kijken kan ik jammer genoeg niet, want ik moet vrijdagavond werken in Bistro Jan in Boom. Misschien is de zaakvoerder wel bereid om de tv in de zaak aan te zetten. Ik ga het hem alleszins zeker vragen." Belgium's Got Talent is vrijdag om 20.35 uur te bekijken op VTM. (BCOR)