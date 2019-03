Nachtraven die proberen in te rijden op wandelaar met hond, riskeren één jaar cel Patrick Lefelon

11 maart 2019

20u46 0 Boom Ochtendmens Nico P. is op de Grote Markt van Boom tot drie keer toe bijna onderste boven gereden door vijf cafévrienden. De nachtraven kwamen ‘s morgens om 5 uur het café buiten, net op het moment dat Nico voorbij wandelde met zijn honden. Twee hoofdverdachten riskeren één jaar effectieve celstraf.

Elke ochtend laat Nico P. zijn honden uit voor hij naar zijn werk vertrekt. Dat was ook zo op 3 januari 2018 toen hij rond 5 uur ‘s morgens een ommetje maakte langs de Grote Markt in Boom. De man woont boven een - intussen gesloten - café. Net toen hij voorbij liep, kwamen enkele stamgasten buiten. De honden blaften, de nachtraven schrokken. De cafégangers liepen door tot aan de nachtwinkel. Toen Nico P. even later ook daar passeerde, sloegen de honden opnieuw aan.

Nico P.: “Mijn honden blaften maar hebben zeker niemand gebeten. Zij waren speels.”

De cafégangers Mohamed K. (34) en Brahim B. liepen naar hun auto. Vooral Mohamed K. wilde Nico P. op zijn nummer zetten voor het gedrag van zijn honden. Op de politiecamera’s is te zien hoe de man tot drie keer toe met zijn Mercedes probeert in te rijden op Nico P. De man kon net op tijd in een halletje wegspringen. Ondertussen kwam Brahim B. in een Opel Astra langs de andere kant aangestoven. Nico P. werd helemaal klemgezet. Er werden wat blikjes en glazen in zijn richting gegooid, maar uiteindelijk droop iedereen af.

De openbare aanklager had bewijzen te over. De camera’s van de politie hadden bijna het hele incident gefilmd. Hij wilde de vijf aanvankelijk vervolgen voor poging doodslag maar die betichting werd voor de rechtbank afgezwakt tot “Bedreigingen en belaging.” Voor de twee chauffeurs vorderde de procureur één jaar effectieve celstraf. Voor de twee passagiers vroeg hij 6 en 9 maanden cel. Een jongedame die rustig had staan toekijken hoe haar vriend met haar auto over de Grote Markt scheurde, riskeert eveneens 6 maanden cel. “Zij deed geen enkele moeite om haar vriend te stoppen”, vond de procureur.

De verdediging vond het allemaal fel overdreven. De vijf waren geschrokken van de agressieve honden. “Zij wilden die man zelf ook even laten schrikken. Meer hoeft u achter dat incident niet te zoeken”, vond advocaat Johan Platteau. De gevorderde straf van één jaar effectief was volgens hem fel overdreven.

Over een maand doet de rechtbank een uitspraak.