Na fiasco toch weer fietsdelen SCHEPEN HOOPT DAT BUURGEMEENTEN MEE INSTAPPEN BEN CONAERTS

19 mei 2018

02u49 0 Boom Hoewel de elektrische deelfietsen allerminst een succes waren, wil de gemeente tóch een nieuw fietsdeelsysteem opstarten. "We hebben uit onze ervaring geleerd", zegt schepen van Mobiliteit Dany Bosteels (Open Vld). Maar oppositiepartij Boom één heeft sterke twijfels.

De elektrische deelfietsen werden in 2016 met veel aplomb in Boom geïntroduceerd, maar het systeem is om allerlei redenen nooit echt van de grond gekomen. Eind vorig jaar werd op de gemeenteraad dan ook beslist om het contract met de leverancier niet te verlengen en om te kijken naar mogelijke alternatieven, zij het zonder aankoopverplichting. Dat heeft nu geresulteerd in het uitschrijven van een bestek voor een nieuw fietsdeelsysteem, een systeem dat volgens het gemeentebestuur wél kans op slagen zou hebben.





Ook niet-elektrisch

"We hebben geleerd uit de ervaring van het verleden", zegt schepen van Mobiliteit Dany Bosteels (Open Vld). "In het nieuwe bestek trekken we de mogelijkheden open en willen we ons concentreren op zowel elektrische als niet-elektrische fietsen. De leverancier krijgt ook de kans om onze gemeente in kaart te brengen alvorens te beslissen hoeveel boxen er zullen worden geplaatst. Bovendien moet het in het nieuwe systeem mogelijk zijn om je fiets in een andere box achter te laten dan in de box waar hij vandaan komt. Het bestek geeft de ruimte om alle technische innovaties





toe te passen."





Oppositiepartij Boom één gelooft dat een fietsdeelsysteem een meerwaarde kan zijn, maar betwijfelt of het nieuwe bestek een stap in de goede richting is. "Op het grondgebied van Boom, met een kleine capaciteit van fietsen en gebruikers, werkt dit systeem niet", denkt Peter De Ridder (Boom één). "Dat heeft het vorige systeem bewezen. Als je start met een fietsdeelsysteem, moet je zoiets intergemeentelijk organiseren. Maar die mogelijkheid bestond ook met het vorige systeem en de voorbije twee jaar is er geen beweging geweest. Waarom zou dat nu wel lukken?"





Rond de tafel

Normaal zou de gemeente tegen eind juni de offertes binnen moeten krijgen, zodat in de gemeenteraad van september een leverancier kan worden aangeduid. "In afwachting zullen we alvast gesprekken voeren met de regio om te kijken wie bereid is mee in te stappen. Ik zit volgende week al een eerste keer rond de tafel", aldus Bosteels.





Intussen is het contract met de leverancier van het vorige fietsdeelsysteem al sinds begin deze maand afgelopen, maar de fietsboxen staan er nog steeds. "Maar over zo'n drie weken zullen de boxen verwijderd zijn", zegt schepen Dany Bosteels nog.