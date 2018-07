Na droogte nu ook problemen met ratten 26 juli 2018

02u45 0 Boom In Boom is de jongste paar dagen een rattenprobleem opgedoken. Vooral enkele bewoners van de Elzenstraat en Lindenstraat krijgen te kampen met het ongedierte.

"We hebben vorige week inderdaad een melding gekregen van ratten", klinkt het bij de gemeente. "Het probleem is wellicht te wijten aan de warmte. We hebben twee rattenvangers in dienst en die zullen morgen (vandaag, red.) fuiken uitzetten."





Boom is niet de enige gemeente waar er dezer dagen opvallend veel ratten te zien zijn. Ook in Mol dook het ongedierte de voorbije weken op. Daar werden aan de bewoners alvast enkele tips gegeven om ratten in en rond de woning te vermijden.





Zwerfvuil vermijden

Je doet er onder meer goed aan om alle voedsel voor kippen en huisdieren goed af te sluiten en je kippen zeker niet te veel voedsel te geven. Verder kan je maar beter de afvalbakken goed gesloten houden, nergens waterbakjes plaatsen en zwerfvuil vermijden.





(BCOR)