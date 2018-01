N-VA schenkt 1.000 euro aan Liga voor Fibromyalgiepatiënten 30 januari 2018

De lokale afdeling van N-VA heeft een cheque van 1.000 euro overhandigd aan de Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten (VLFP). De liga werd in 1990 opgericht met als doel informatie over fibromyalgie te verstrekken en ondersteuning te verlenen aan de zorgverstrekkers. Lieve Van Dyck, gemeenteraadslid voor N-VA in Boom, is naast patiënt ook een van de bestuursleden van de VLFP. "Fibromyalgie is een chronische ziekte die veel pijn veroorzaakt", legt zij uit. "Letterlijk betekent het pijn in het bindweefsel en de spieren. In ons land zijn er zo'n 200.000 fibromyalgiepatiënten. Er is al heel wat studie gedaan naar de ziekte, maar er is er nog geen definitieve oorzaak gevonden."





(BCOR)