N-VA houdt lenteschoonmaak en ruimt zwerfvuil op Ben Conaerts

15 april 2019

18u21 1

De leden van N-VA Boom hebben afgelopen weekend een flinke lenteschoonmaak gehouden in de gemeente. De omgevingen van het park, het centrum, de PTS en het Atheneum werden zwerfvuilvrij gemaakt. Dat bleek – jammer genoeg – ook meer dan nodig.

“Het weer was ons goed gezind en de opkomst was schitterend, maar ondanks de moeite die onze groendienst levert om Boom proper te houden, konden we heel veel zwerfvuil verzamelen. Alleen al met het afval rond de parkvijvers konden we drie huisvuilzakken vullen: blikjes, papiertjes, verpakkingen, flesjes en nog veel meer. Terwijl de vuilbakken in het park gewoon leeg zijn. Een jammere zaak”, klinkt het bij de partij.