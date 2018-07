Muziekacademie start met dj-opleiding 23 juli 2018

De Boomse muziekacademie start in september met een dj-opleiding. Vlaams minister voor Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft daarvoor het licht op groen gezet. Het is voor de academie al de tweede nieuwe opleiding, nadat eerder ook al de opleiding voor beiaard werd geïntroduceerd. "Dat Boom als thuisgemeente van Tomorrowland nu ook een officiële door de overheid gesubsidieerde opleiding tot dj kan aanbieden, is fantastisch", reageren directeur Frans Tielemans en schepen van Onderwijs Inge De Ridder. "Misschien komt de volgende David Guetta of Dimitri Vegas & Like Mike dus wel uit onze academie. Maar de opleiding richt zich tot meer dan dance alleen en zal een brede opleiding in alle stijlen worden. Het gaat ook verder dan alleen maar plaatjes draaien: het wordt een opleiding om als dj muziek te creëren en dus zelf ook te componeren. De cursisten moeten dus al een basisopleiding muziek en akkoordschema's achter de rug hebben. Verder krijgen ze onder meer lessen rond digitale opnametechnieken." De dj-opleiding is toegankelijk vanaf 15 jaar. Inschrijven kan nog tot eind september. (BCOR)