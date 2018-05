Moslims nodigen je uit voor 'iftar' 23 mei 2018

De Boomse moslimgemeenschap organiseert op zaterdag 26 mei een 'iftar', een gezamenlijke maaltijd die tijdens de ramadan wordt genuttigd na zonsondergang. Iedereen - ook niet-moslims - is welkom om aan de activiteit te komen deelnemen. "Bedoeling is om de Bomenaars dichter bij elkaar te brengen in een feestelijke sfeer", luidt het bij de organisatoren. "Aanwezigen mogen interessante gesprekken en overheerlijke iftargerechten verwachten." De activiteit vindt plaats vanaf 19.30 uur in het Parochiecentrum in de Hoogstraat. De inkom bedraagt 5 euro per persoon, ter plaatse te betalen. Wie erbij wil zijn, kan zich inschrijven via iftarboom2018@gmail.com met vermelding van het aantal personen. (BCOR)