Moslimgemeenschap zamelt geld in voor Welzijnsschakel 17 mei 2018

De Boomse moslimgemeenschap is gestart met een inzamelactie ten voordele van de lokale afdeling van Welzijnsschakel. Dat is een organisatie die mensen in armoede helpt en uitsluiting probeert te voorkomen of verhelpen. "Welzijnsschakel zorgt ervoor dat zo'n zestig gezinnen tweewekelijks een voedselpakket krijgen. Maar het samenstellen van zo'n pakket is niet altijd eenvoudig. Daarom slaan we handen in elkaar met de lokale handelaars om tijdens de gezegende maand ramadan voedsel en geld in te zamelen", aldus initiatiefnemers Abdel El-hajoutti, Abdeslam El Ghamri en Radi Loutfi. Bij de deelnemende handelaars werden al een aantal spaarpotjes geplaatst waar mensen giften kunnen schenken. Verder kunnen mensen elke zaterdag en zondag droge producten, conserven of pampers komen afleveren in de Kerkhofstraat 22 of de Kruiskenslei 7. (BCOR)