Mooiste kerstboom staat in Wyckmansveld Ben Conaerts

17 december 2018

17u27 1 Boom De mooiste kerstboom van Boom staat dit jaar in het Wyckmansveld. De buurtbewoners hebben met hun boom de jaarlijkse kerstbomenwedstrijd gewonnen van de gemeente.

De gemeente had verspreid over heel Boom opnieuw een aantal kerstbomen opgesteld, die door de buurtbewoners werden versierd. Na een rondgang besliste een jury afgelopen zaterdag dat de boom van het Wyckmansveld de mooiste was. “De knutselnamiddagen van de buurtbewoners met bijna alle kinderen van de wijk hebben voor een mooi resultaat gezorgd”, zegt schepen voor Wijkwerking Inge De Ridder (N-VA). “Het feit dat de nieuwe buren elkaar op die manier beter leerden kennen, levert hen een verdiende eerste plaats op.”

Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk de bomen van de Averechtse Root en Gamsterhoek. De bewoners van de Averechtse Root hadden hun boom versierd met foto’s van alle activiteiten die er in de buurt te doen waren, terwijl de mensen van Gamsterhoek in hun boom met klaprozen verwezen naar de Eerste Wereldoorlog. Voor het eerst werd ook een originaliteitsprijs uitgereikt, meer bepaald aan de boom van het Jozef Wautersplein. “De buurtbewoners hebben daar deze zomer een buurtmoestuin gemaakt en met de groenten van de tuin soep gemaakt voor kerstfeest van Welzijnsschakels Boom. Hun boom was dan ook versierd met alle mogelijke soepgroenten”, aldus De Ridder.

Alle winnaars ontvangen een aankoopcheque om een burenfeestje te kunnen organiseren.