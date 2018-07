Monique stelt Tomorrowlandkunst tentoon 18 juli 2018

02u44 0

De Rumstse kunstenares Monique Hertleer maakt al enkele jaren naam met haar Tomorrowlandkunst. Ze gebruikt de tentzeilen van de EasyTents als schilderdoek en beschildert deze met Tomorrowlandtaferelen. Momenteel stelt ze een aantal van haar werken tentoon in het kantoor van BNP Paribas Fortis in Rumst.





Meestal schildert Monique dj's, festivalgangers of podia, maar op haar laatste werken staan ook slakken en zeepaardjes afgebeeld. "Tomorrowland staat dit jaar in het thema van de onderwaterwereld. Zodra ik dat wist, ben ik daarmee aan de slag gegaan", glimlacht ze.





De grootste uitdaging voor Monique is vaak om aan voldoende tentzeilen te geraken. Al heeft ze momenteel nog wel een voldoende grote voorraad. "Ik kan nog wel een jaar verder", zegt Monique. "Maar ik hoop om ook een EasyTent van deze editie te bemachtigen. Hopelijk wil de organisatie me daarbij helpen."





Meer info op www.mijnpenseel.be. (BCOR)