Mohammed El Hajoutti (CD&V) krijgt plaats op provincielijst 19 mei 2018

02u50 0

Mohammed El Hajoutti, de broer van CD&V-gemeenteraadslid Abdel El Hajoutti, neemt voor CD&V deel aan de provincieraadsverkiezingen. Hij zal in oktober de zevende plaats bekleden op de CD&V-lijst. "De provincie heeft veel te bieden voor de mensen en daar moeten we ook in de toekomst voor blijven werken", aldus El Hajoutti. "Ook in Boom zien we volop wat de provincie betekent en nog kan gaan betekenen. Denk maar aan de aanleg van fietspaden en fietsostrades en de realisatie en ontwikkelingen van De Schorre. De afgelopen jaren werd op het provinciale niveau heel veel hervormd, maar de komende zes jaar is het tijd om opnieuw te focussen op een sterke visie en dienstverlening van de bevolking." (BCOR)