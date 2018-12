Michiel De Meyer bakt pannenkoeken voor Villa Rozenrood Ben Conaerts

05 december 2018

De Boomse zanger-acteur Michiel De Meyer organiseerde deze namiddag in PTS Boom een pannenkoekenbak ten voordele van Villa Rozenrood. Dat is een respijthuis in De Panne voor kinderen met ondersteuningsnood.

“Vorig jaar heb ik aan ‘Steracteur Sterartiest’ deelgenomen ten voordele van Villa Rozenrood. Omdat dat nu intussen alweer een jaar geleden was, wilde ik opnieuw iets doen om Villa Rozenrood een duwtje in de rug te geven. Dus was ik op het idee gekomen om deze pannenkoekenbak te organiseren. Al moet ik toegeven dat het merendeel van het werk is geleverd door mijn ouders, mijn zus en mijn vriendin. Ik heb het zelf ontzettend druk met de musical ’40-’45 (waarin hij understudy is van Jelle Cleymans, red.) Dus mijn taak is vandaag beperkt tot iedereen welkom heten en een paar liedjes zingen.” (lacht)

De Meyer bracht onder meer enkele eigen Nederlandstalige nummers, waarmee hij sinds zijn overwinning in ‘Steracteur Sterartiest’ probeert door te breken. Het kwam hem na afloop op een groot applaus te staan. “Ik sta ervan te kijken dat hier vandaag zoveel mensen zijn opgedaagd, want we hebben enkel reclame gemaakt via Facebook. De opbrengst zal wellicht niet zo hoog liggen als met ‘Steracteur Sterartiest’ vorig jaar, maar dat maakt niet uit. Elke euro die wordt ingezameld voor Villa Rozenrood, maakt mij én hen superblij.”