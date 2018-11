Michael Van Peel houdt eindejaarsconference in CC De Steiger Ben Conaerts

30 november 2018

16u32 1

Stand-upcomedian Michael Van Peel is op woensdag 5 december te gast in CC De Steiger. Hij brengt er naar jaarlijkse traditie zijn eindejaarsconference op de planken. In ‘Van Peel overleeft 2018’ blikt hij terug op de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur in de Schouwburg. Tickets kosten 20 euro en zijn te bestellen via de website www.desteigerboom.be.