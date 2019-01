Meter van schip Albatros op 99-jarige leeftijd overleden Ben Conaerts

21 januari 2019



Marcella Lombaerts-Van den Bril, ‘meter/marraine’ van het Boomse peterschip A966 Albratros van de Koninklijke Belgische Marine en bij uitbreiding een beetje van de gemeente Boom zelf, is overleden. Zij had de gezegende leeftijd van 99 jaar bereikt.

Lombaerts-Van den Bril was de weduwe van de Boomse schilder Robert Lombaerts. Zij aanvaardde in 2006 de taak als meter van de Albatros en bleef die rol glansrijk vervullen. Ze was de voorbije jaren een bijzonder graag geziene gaste tijdens vele officiële plechtigheden in Boom.