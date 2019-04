Met 182 km/u racen over kletsnatte A12: bestuurder (25) schuldig aan dood neef en vriend na horrorcrash BJS

09 april 2019

11u26 4 Boom In het dossier van de horrorcrash aan de Rupeltunnel in Boom heeft de Antwerpse politierechter Giovanni F. (25) uit Willebroek schuldig bevonden aan de dood van zijn neef Maxim Feryn (23) uit Leest en diens vriend Tuncay Teker (22) uit Willebroek. Bij de straatrace verongelukten de twee jongens in een sportwagen BMW i8. Giovanni F. kreeg 20 maanden cel, waarvan 6 effectief, 5.000 euro boete en twee jaar rijverbod.

Bestuurder Tuncay Teker en passagier Maxim Feryn waren in de nacht van 14 op 15 oktober 2016 met een exclusieve BMW i8 (kostprijs: 150.000 euro) van Willebroek naar Antwerpen vertrokken. Naast hen reden Giovanni F. (de neef van Maxim) en een andere passagier in een BMW M. De twee voertuigen reden - ondanks het regenweer - met een rotvaart: tussen 182 km/u en 243 km/u, zo zou later uit de vaststellingen van de politie blijken.

Het ongeval gebeurde bij het buitenkomen van de Rupeltunnel richting Antwerpen, om kwart voor twee. Op camerabeelden was te zien hoe de twee voertuigen naast elkaar reden en Giovanni F. daarna een plotse beweging naar links maakte, waardoor de BMW’s elkaar lichtjes raakten.

Tegen verlichtingspaal

De gevolgen waren verwoestend. Chauffeur Tuncay Teker en zijn medepassagier Maxim Feryn te pletter tegen een verlichtingspaal op de middenberm. De auto brak letterlijk in drie stukken, over het hele wegdek lagen brokstukken verspreid. Maxim Feryn was op slag dood, Tuncay Teker overleed in het ziekenhuis aan de zware verwondingen. De andere wagen, met Giovanni F. achter het stuur, ging met hoge snelheid over de kop. De inzittenden kwamen er met relatief lichte verwondingen vanaf.

De Antwerpse politierechter heeft nu, twee en een half jaar na de feiten, uitspraak gedaan in het dossier van de horrorcrash. Volgens de rechter waren de twee voertuigen wel degelijk betrokken bij een straatrace. “Zelfs al waren er voor aanvang van de dolle rit géén afspraken om een ware race te houden, dan nog is het bewezen de beklaagde de bestuurder van de andere BMW heeft aangespoord of uitgedaagd om overdreven snel te rijden.”

“Totaal onverantwoord”

De rechter bevond Giovanni F. schuldig aan de onopzettelijke doding van zijn neef Maxim en van Tuncay én het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen aan zijn medepassagier. Ook de overdreven snelheid én “het aansporen of uitdagen van een bestuurder om overdreven snel te rijden” werden bewezen geacht.

“Het risicovol rijgedrag van de beklaagde was asociaal en totaal onverantwoord”, aldus de rechter. “Het bracht niet alleen zijn eigen leven en dat van zijn vrienden in gevaar met de gekende dramatische afloop, maar ook van elke andere nietsvermoedende weggebruiker die op zijn pas kwam.”

Giovanni F. moet een twintigtal burgerlijke partijen tienduizenden euro’s schadevergoeding betalen. Wel vond de rechter dat de overleden Tuncay Teker, die aan het stuur van de BMW i8 zat, voor één vierde aansprakelijk moet gesteld worden. “Hij beging eveneens een fout in oorzakelijk verband met het ongeval.”