Mercator Brass Band steekt Brel in nieuw jasje Ben Conaerts

17 december 2018

De Mercator Brass Band en Micheline Van Hautem treden op zondag 23 december op met de show ‘Brel en Brass’. De mooiste liederen van Jacques Brel worden door de Mercator Brass Band in een koperen jasje gestoken. De Gentse zangeres en Brelvertolkster Micheline Van Hautem speelt daarbij een hoofdrol. Voor het project ‘Brel en Brass’ liet zij nieuwe arrangementen maken voor blaasinstrumenten en percussie, door de veelgeprezen componisten Peter Habraken, Jan Nellestijn en Guus Janssen. Het resultaat is zondag om 19.30 uur te horen in de Heilig Hart-kerk. Tickets kosten 15 euro en zijn te verkrijgen via info@mercatorbrassband.be of tel. 0476/62.16.82.