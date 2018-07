Melkhuisje zkt (nog steeds) uitbater 25 juli 2018

02u41 0 Boom De zomer mag dan wel volop bezig zijn, de gemeente heeft nog altijd geen uitbater gevonden voor het Melkhuisje in het gemeentelijke park.

Het Melkhuisje, de taverne bij de speeltuin in het gemeentelijke park, staat er nu al bijna twee maand verlaten bij, sinds de vorige concessionaris het voor bekeken hield. Nochtans zijn de zomermaanden juist de meest succesvolle periode voor de uitbating. Oppositiepartij Vlaams Belang drong de afgelopen gemeenteraad dan ook aan op een snelle oplossing. "Het park is dezer dagen de 'place to be' in Boom, maar het Melkhuisje is geen mooi visitekaartje voor onze gemeente", zegt Hans Verreyt (VB). "Tegen dat er een nieuwe uitbater komt, ligt de meest interessante periode bovendien achter de rug."





Schepen van Patrimonium (N-VA) Francis Sanchez heeft naar eigen zeggen al heel wat gesprekken gevoerd met kandidaat-uitbaters. "Momenteel is er nog één kandidaat in de running en ik hoop dat hier iets uit voortkomt", aldus Sanchez. "Er zijn wel serieuze investeringen nodig in het gebouw, in het bijzonder aan de keuken. Daarom zal de nieuwe uitbater zich beperken tot het aanbieden van drankjes en ijsjes, waar hij de keuken niet voor nodig heeft. Bovendien willen we het Melkhuisje laten uitbaten als een pop-up, met een concessie die slechts een paar maand zal lopen." (BCOR)