Mehmed en Fikreta zijn 60 jaar gehuwd 24 januari 2018

Mehmed en Fikreta Konjevic hebben hun diamanten huwelijk gevierd. Het koppel stapte zestig jaar geleden in het huwelijksbootje en werd daarvoor door een delegatie van het Boomse gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Mehmed en Fikreta hebben Bosnische roots, maar voelen zich al jaren thuis in de Rupelgemeente.





(BCOR)