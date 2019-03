Meer dan 300 kinderen vormen ‘boekenslinger’ bij start verhuis bibliotheek Ben Conaerts

16u41 0 Boom De verhuis van de bibliotheek is vandaag goed en wel van start gegaan. Zeventien klassen van de Boomse lagere scholen staken al meteen een handje toe en verhuisden een paar honderd boeken naar de nieuwe locatie.

Voor de verhuis van de bibliotheek naar de nieuwe locatie in de Windstraat, moeten in totaal meer dan 40.000 materialen ingepakt en verhuisd worden. Een stevig klus, die nog tot begin april in beslag zal nemen. Maar om de verhuis in gang te zetten, kreeg het bibteam deze morgen al wat hulp van de Boomse lagere scholen. Zeventien klassen van Boom Park, De Kade, De Reuzenboom en De Hoeksteen kwamen mee de handen uit de mouwen steken om boeken te verhuizen. Meer dan 300 leerlingen brachten elk eigenhandig een boek van de oude naar de nieuwe bib en vormden op die manier een indrukwekkende ‘boekenslinger’. Onder begeleiding van accordeonist Joachim Gys trokken ze door het dorp richting de Windstraat.

“De ‘boekenslinger’ is een grote hulp voor het bibteam en de verhuisfirma”, zegt schepen van Cultuur Inge De Ridder (N-VA). “Zo moeten zij niet alle boeken zelf verhuizen. Bovendien konden onze jongste lezers nu al met eigen ogen zien waar ze de nieuwe bib precies zullen terugvinden vanaf zaterdag 6 april. Dan openen we de bib met een receptie, animatie, rondleidingen en workshops.”