Medewerkers moeten Tomorrowland 30.000 euro na gesjoemel met valse toegangsbandjes Patrick Lefelon

30 januari 2019

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft drie beklaagden veroordeeld omdat ze met toegangsbandjes voor het dancefestival Tomorrowland gesjoemeld hadden. Twee van hen kregen een werkstraf van 200 uur en 1.600 euro boete. De derde kreeg negen maanden cel en 800 euro boete, beide met uitstel. Ze moeten de festivalorganisatie 30.200 euro schadevergoeding betalen.

De organisatie achter Tomorrowland merkte tijdens het eerste festivalweekend van 2017 dat er opvallend veel bezoekers geweigerd werden wegens een probleem met (de chip van) hun polsbandje. Ze vroegen telkens naar beklaagde Mohamed A. (28), die de chip zou activeren. Hij was de verantwoordelijke van de dienst voor technische problemen met de polsbandjes, maar was door ziekte afwezig.

Mohamed A. had een groot aantal polsbandjes ontvreemd die bedoeld waren om bandjes met een defecte chip te vervangen of voor bezoekers die wel een ticket hadden, maar hun polsbandje thuis vergeten of niet ontvangen hadden. Zijn neef Mohamed Y. (29) en Kim A. (35) verkochten de polsbandjes door, maar waren zich naar eigen zeggen niet bewust van de illegaliteit daarvan. De rechtbank geloofde dat niet.

Ook in 2016 hadden de neven al een handeltje in toegangsbandjes voor Tomorrowland opgezet. Over het aantal bandjes dat ze in 2016 en 2017 op illegale wijze verkocht hadden, verschilden ze van mening. De speurders hielden het daarom op 25 dagtickets en tien weekendtickets in 2016 en op 36 dagtickets en veertig weekendtickets in 2017. Voor Kim A. werden twaalf dagtickets weerhouden. De totale schade aan de festivalorganisatie werd becijferd op 30.200 euro.

De rechtbank vond de feiten bewezen en veroordeelde de neven tot een werkstraf. Kim A. kreeg een celstraf en een boete met uitstel. De drie moeten ook de festivalorganisatie vergoeden.