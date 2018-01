Marnef (Boom één): "Vertrek is weinig respectvol" 19 januari 2018

Patrick Marnef, fractievoorzitter van Boom één, betreurt het vertrek en de beweegredenen van Abdel El-Hajoutti. "Ik vind het weinig respectvol. Het is niet omdat je een andere mening hebt dat het tot een breuk moet komen. Abdel was al langer over het muurtje aan het kijken om zijn politieke carrière een nieuwe wending te geven. Het is jammer dat dit gebeurt met een voorwendsel en hij naar onze fractie natrapt. Wat voor gevolgen dit heeft voor de gemeenteraad, moet de praktijk uitwijzen. We zitten nu met vijf onafhankelijken met vijf individuele meningen", vervolgt Marnef. "Wat het dossier van de bib betreft, is Boom één bereid een goed voorstel te steunen. Maar het is niet omdat het college vijf jaar een oplossing zoekt en van het ene wilde idee op het andere springt, dat iedereen zomaar 'ja' moet knikken. Wij stellen ons nog altijd ernstige vragen over de financiële constructie. We willen wéten wat we beslissen en willen later niet voor verrassingen staan." (BCOR)