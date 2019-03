Marijke Umans wil kinderen besmetten met artistiek virus Ben Conaerts

08u00 0 Boom Marijke Umans (44) is niet in één woord te vatten. Deze duivelin-doet-al schrijft jeugdboeken, schuimt de podia af met haar Roodvonkband en speelt regelmatig gastrollen in televisieseries en films. Haar jongste wapenfeit is ‘Mike, Gewoon Mike’, haar negentiende boek al, maar het eerste dat ze zelf heeft geïllustreerd. “Als ik kon, zou ik voor mezelf meer tijd wensen.”

Het is een vruchtbare maand geweest voor Marijke Umans. De Mortselse duizendpoot liet niet alleen een nieuw jeugdboek op de wereld los, met haar Roodvonkband mocht ze ook het ‘Leeslied’ van de Jeugdboekenmaand leveren. “Lekker lezen is een feest”, zingt ze daarin. “Zonder fiets, boot of trein, kan je in een wip in een andere wereld zijn.” Check zeker de geweldige bijhorende videoclip op het YouTube-kanaal van Roodvonk, waarin de zangeres verkleed als konijn tussen de boeken haar boodschap brengt. Kinderen en jongeren aanzetten tot lezen: als Marijke Umans het niet kan, kan wellicht niemand het.

Met Roodvonk probeer je al sinds 2003 het artistieke virus te verspreiden onder kinderen en jongeren.

“We willen kinderen besmetten met muziek, theater en beeld en treden op in scholen, bibliotheken en cultuurcentra. In 2003 zijn we begonnen met de groep VROINK, maar daar ontbrak er naar mijn aanvoelen iets. Na een pauze heb ik vorig jaar de groep terug opgestart met een nieuwe naam en nieuwe muzikanten. Het idee was om een zeer jonge bende bij elkaar te sprokkelen, maar uiteindelijk is er maar één groepslid dat daaraan voldoet. De andere zijn oude rotten in het vak. Volgend jaar zou er een nieuwe cd moeten verschijnen met allemaal zelfgeschreven nummers. Nu zijn we in aanloop naar die cd volop bezig met het maken van videoclips. Als je voor kinderen bezig bent, is het belangrijk dat het zichtbaar is.”

Je treedt vaak op voor kinderen. Heb je nog nooit taferelen meegemaakt zoals Stijn Meuris, die het eind vorig jaar bij een schoolvoorstelling nodig vond om een iPhone van een verveelde leerling door het lokaal te keilen?

“Eigenlijk herinner ik me op zestien jaar tijd maar één voorstelling waar het goed misliep. De kinderen zaten toen in de theaterzaal chips te eten. Het was blijkbaar voor hen een heel gezellig feestje. We slagen er meestal wel in om de kinderen op onze hand te krijgen. Ik speel ook geen rolletje als ik voor hen sta. Ik ben daar als mezelf, zonder hen te betuttelen, en ik probeer heel aanwezig te zijn. Dat helpt.”

Je hebt zopas ook een nieuw jeugdboek uitgebracht: ‘Mike, gewoon Mike’. Waarover gaat het?

“Mike is een jongen van tien met een afwezige vader en een moeder die altijd werkt. Daardoor moet hij alles alleen doen, maar dat lukt niet altijd evengoed. Hij vergeet een heleboel dingen: zijn huiswerk, zijn zwemspullen, zijn agenda... Zijn klasgenoten lachen hem uit en geven hem bijnamen. Hoe meer Mike zijn best doet om aan de verwachtingen van volwassenen te beantwoorden, hoe meer het misgaat.”

Het is al je negentiende jeugdboek. Je hebt dus al een hele boekenplank bij elkaar gepend.

“Ik heb vijftien boeken geschreven die specifiek gericht waren op scholen en die dus nooit in de boekhandel hebben gelegen. Daarmee was ik dus voortdurend van de scholen afhankelijk: als zij het niet aankochten, bleef het ongelezen. Eigenlijk heb ik enkel met mijn eerste drie boeken – ‘Wiebelkont’, ‘Taterwater’ en ‘Wervelwind’ – een breed publiek kunnen bereiken. Die boeken, een trilogie over een meisje, worden tot op de dag van vandaag nog gelezen. ‘Mike, Gewoon Mike’ staat los van drie trilogie, al gaat het ook wel over een buitenbeetje.”

Hoe moeilijk is het om kinderen te bereiken met je boeken? Niet elk kind is een boekenwurm.

Eigenlijk was ik dat als kind zelf ook niet. Ik ben pas rond mijn dertiende graag beginnen te lezen. Dus ik begrijp heel erg goed dat niet elk kind graag leest. Maar ik wil hen wel laten ontdekken hoe fijn het kan zijn. Door het ‘Leeslied’ en door de optredens rond mijn boeken probeer ik hen te enthousiasmeren.”

Je hebt voor ‘Mike, Gewoon Mike’ voor het eerst zelf de illustraties gemaakt.

“Het was nu ook pas de eerste keer dat ik daar effectief de tijd voor gemaakt heb. Ik ben met zo veel dingen tegelijkertijd bezig. Maar ik vind het fantastisch om mijn creativiteit de vrije loop te kunnen laten. Als ik één wens kon doen, dan zou ik mezelf wat meer tijd bij wensen.” (lacht)

Wat staat er nog allemaal in de steigers voor de nabije toekomst?

“Er staat een dichtbundel voor volwassenen op stapel. Ik heb een pittige scheiding achter de rug en wat ik heb meegemaakt, heb ik van me afgeschreven, onder meer op mijn blog. Die blog vormt het vertrekpunt voor de gedichten die volgend jaar gebundeld worden in een boek.”

Je hebt twee kinderen: Wolf (9) en Tristan (bijna 8). Geven zij je soms inspiratie?

“Impliciet en expliciet. Door de dingen die ze zeggen, door situaties die gebeuren. Maar soms ook heel concreet. Ik verzon vaak verhalen voor hen bij het slapengaan. Een van die verhalen ging over een atletische zeehond, Otto, die gestolen werd door een circusdirecteur om voor hem te komen werken. Wolf stuurde me de kamer uit met de boodschap: ‘Mama, je moet dat opschrijven, dat moet een boek worden!’ En dat is het uiteindelijk ook geworden, voor een schooluitgever. Ik luister graag naar mijn kinderen.”

Je bent opgegroeid in Mortsel, hebt in Antwerpen gewoond, maar woont nu in het Waasland. Mis je de stad?

“Mijn bedoeling is om terug dichter bij de stad te gaan wonen. Ik woon nu in een conciërgewoning van een kasteel en ik kan je verzekeren dat het daar zalig wonen is, met een uil in je tuin en enkel bomen en een kasteel als uitzicht. Maar ik mis de stad ook wel. Ik vertoef heel graag in de omgeving van de Dageraadplaats, waar ik ook een hele tijd gewoond heb. De Wattman, het Strand van Oostende en Dome sur Mer zijn enkele van mijn favoriete adresjes. Ik ben snel afgeleid, maar op café vind ik het altijd zo’n gezellige drukte. Dat werkt best inspirerend.”

‘Mike, Gewoon Mike’ is verschenen bij uitgeverij Eenhoorn en kost 15,95 euro. Een tentoonstelling met illustraties van Marijke Umans is nog tot eind april te zien in de foyer van CC De Steiger in Boom.