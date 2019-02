Marijke Umans stelt nieuwste kinderboek voor Ben Conaerts

25 februari 2019

Jeugdschrijfster Marije Umans is op woensdag 27 februari te gast bij CC De Steiger. Ze komt er haar nieuwe boek ‘Mike, gewoon Mike’ voorstellen. Het is al haar negentiende kinderboek, maar wel het eerste met haar eigen illustraties. De presentatie van het boek wordt opgeleukt met een optreden van de band Roodvonk, waar de schrijfster zelf deel van uitmaakt. Nadien volgt een receptie en wordt de tentoonstelling van de illustraties geopend, die nog doorloopt tot einde april.

De boekvoorstelling vindt plaats om 16 uur in de Schouwburg. De inkom is gratis, maar je moet je plaats reserveren via ccdesteiger@boom.be.