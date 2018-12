Mannenkledingzaak Van den Bril verhuist na zestig jaar uit Boom Ben Conaerts

14 december 2018

12u35 0 Boom De bekende mannenkledingzaak Van den Bril verdwijnt na zestig jaar uit Boom en verhuist in februari 2019 naar de Antwerpsestraat 16-18 in Reet. “Dit is een rationele keuze”, zegt zaakvoerder Michaël Van den Bril (32). “Onze plannen komen beter tot hun recht op een nieuwe locatie.”

Het handelscentrum van Boom raakt een monument kwijt. Al zestig jaar vormt kledingzaak Van den Bril het uithangbord van de lokale economie, maar daar komt binnenkort een eind aan. De mannenkledingzaak verhuist in februari volgend jaar naar de Antwerpsestraat 16-18 in Reet. Daar wordt de zaak ondergebracht in een pand waar voordien de garage GMAN was gevestigd, in de omgeving van de ‘Banaan’ en de zopas vernieuwde Delhaize. De dameskledingzaak van Van den Bril blijft nog wel in de Hoogstraat.

Grotere zichtbaarheid

“Natuurlijk doet het een beetje pijn om Boom te verlaten”, zegt zaakvoerder Michaël Van den Bril. “Maar het is een zuiver rationele beslissing geweest. Er zijn 101 redenen waarom we deze keuze hebben gemaakt. Onze winkel is de voorbije jaren enorm geëvolueerd. We kleden niet alleen particulieren, maar ook bedrijven. Met het concept ‘Travelling Tailor’ gaan we zelfs naar klanten thuis om hen te kleden. Als we dat alles verder uit willen bouwen, moeten we verhuizen. Op de nieuwe locatie kunnen we 500 vierkante meter pure mannenkleding aanbieden, met een grotere bereikbaarheid en zichtbaarheid.”

“Maar”, benadrukt de zaakvoerder, “dit is zeker geen keuze tegen Boom. Ik wil geen afbreuk doen aan het handelscentrum, want iedereen doet hier zijn uiterste best. Ik geloof heel erg in deze gemeente. Maar je moet het grotere geheel proberen te bekijken. De plannen die we hebben, komen nu eenmaal beter tot hun recht op de nieuwe locatie. Ik zie Van den Bril trouwens meer als een winkel van de Rupelstreek dan puur van Boom. 90 procent van onze klanten komt nu al van buiten Boom. Op dat vlak verandert er dus niets.”

Sportwedstrijden

De mannenkledingzaak zal op de nieuwe locatie nog meer inzetten op beleving. “We willen hier een échte ‘gentlemen’s cave’ van maken, met een bar en alles waar mannen door getriggerd worden. We denken dan onder meer aan testritten met nieuwe wagens, whisky en gin tastings, kledingworkshops, een barbier en vertoningen van belangrijke sportwedstrijden. Maar de focus blijft natuurlijk liggen op herenkleding en op maat begeleiding. We gaan er ook ons eigen kledinglabel lanceren en aanbieden: Warwick, by Van den Bril.”

Momenteel is Van den Bril al begonnen aan een grote uitverkoop, met kortingen tot zeventig procent. Ook de toekomst van het pand in de Hoogstraat is al bekend. “Het pand is net verkocht”, zegt Van den Bril. “De bedoeling is dat hier zes à zeven appartementen worden ingericht met een commerciële ruimte op de benedenverdieping. In februari, de kalmste maand, maken we de verhuis. Ik kijk er al enorm naar uit, het gaat sowieso iets unieks worden.”