Luc Van Gasse, algemeen directeur Scholengroep Rivierenland, gaat op pensioen Ben Conaerts

20 december 2018

11u01 0 Boom Luc Van Gasse, al zeventien jaar algemeen directeur van de Scholengroep Rivierenland, gaat op pensioen. Hij kreeg een afscheidsfeestje in het Atheneum van Boom. Vanaf 1 januari 2019 wordt hij opgevolgd door Conny Romswinkel.

Luc Van Gasse heeft zeventien jaar aan het hoofd gestaan van de scholengroep Rivierenland: met 6.622 leerlingen, 1.300 personeelsleden en 21 scholen het grootste onderwijsbestuur uit de regio. Hij kan met tevredenheid op deze periode terugblikken: “Het was van meet af aan de bedoeling om een sterk en professioneel schoolbestuur uit te bouwen en de schoolwerking te versterken. Dat heeft ertoe geleid dat ik het aantal leerlingen in de scholengroep met twintig procent heb zien toenemen. De afgelopen zeventien jaar is onderwijsvernieuwing een belangrijke rode draad geweest. Wie vandaag op de schoolbanken zit, zal leven en werken in een maatschappij die fundamenteel zal verschillen met de maatschappij van gisteren en vandaag. We mogen er trots op zijn dat de werking van onze scholengroep op veel vlakken als voorbeeld wordt gesteld. Dat was ook alleen maar mogelijk dankzij een goede samenwerking met de Raad van Bestuur en de directies van onze scholengroep.”

Van Gasse kreeg een afscheidsfeestje in het Atheneum van Boom, waarbij hij door zijn collega’s in de bloemetjes werd gezet. Vanaf 1 januari neemt Conny Romswinkel de fakkel als algemeen directeur over. De opvolging werd de afgelopen maanden binnen de scholengroep al goed voorbereid. “Luc en ik werkten vorig schooljaar al heel nauw samen”, aldus Romswinkel. “Dankzij de Raad van Bestuur kregen we extra ruimte om ons goed voor te bereiden. Er komt dan ook absoluut geen trendbreuk, maar een voortzetting van de opgestarte projecten. Het is mijn doel om de Scholengroep Rivierenland verder te versterken als krachtige onderwijsorganisatie en onze scholen op die manier in hun groei en werking te ondersteunen, onder meer op het vlak van administratie, communicatie, financiën, ICT en infrastructuur. We willen de schoolbesturen werk uit handen nemen.”