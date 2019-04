Lokale handelaars vrijgesteld van standgeld voor braderie Ben Conaerts

03 april 2019

17u31 0 Boom Lokale handelaars die tijdens de Boomse braderie vlak voor hun winkel een kraampje willen uitbaten, moeten daar voortaan geen standgeld meer voor betalen. De gemeenteraad heeft beslist om het standgeld voor hen te laten wegvallen.

“We willen onze handelaars maximaal ondersteunen en ter bevordering van het handelsgebeuren onnodige drempels wegnemen”, zegt schepen van Middenstand en Markten Kris Van Hoeck (CD&V). “Een van deze drempels is het standgeld dat onze winkeliers moesten betalen als ze tijdens de braderij een standplaats wensten uit te baten voor hun eigen winkel. We willen net aanmoedigen dat ze met een stand buiten staan en op die manier voor meer beleving zorgen. Het is dus goed dat zij voortaan van deze retributie worden vrijgesteld.”