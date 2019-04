Lezing over omgaan met fibromyalgie Ben Conaerts

08 april 2019

18u11 0

De Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten (VLFP) organiseert op dinsdag 9 april een lezing over fibromyalgie. Diane Goossens komt vertellen over hoe je met fibromyalgie moet leren omgaan, nadat je de diagnose hebt gekregen.

Fibromyalgie is geen afzonderlijke ziekte, maar eerder een combinatie van verschillende klachten en bevindingen, met pijn en vermoeidheid als meest opvallende kenmerken. Bij personen met fibromyalgie is er een verstoring van de mechanismen van pijn, hetgeen hen er gevoeliger voor maakt. Hun pijndrempel ligt lager, dit wil zeggen dat ze veel sneller pijn ervaren dan andere mensen. Zelfs een gewone aanraking kan al pijn uitlokken.

De lezing vindt plaats om 13.30 uur in de polyvalente zaal van WZC Den Beuk. De toegang bedraagt 2 euro. Wie erbij wil zijn, kan zijn plaats reserveren via martine.vandeplassche@proximus.be of tel. 0485 84 65 74.