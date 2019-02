Lezing over inhoud EHBO-koffer Ben Conaerts

14 februari 2019

Het Huis van het Kind organiseert op dinsdag 19 februari een lezing over de inhoud van je EHBO-koffer. Apotheker Bart Van Reeth komt toelichten welke EHBO-benodigdheden je als ouder zeker in huis moet hebben en hoe je die moet gebruiken.

De lezing vindt plaats om 19.30 uur in Boempetat! De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via huis.vanhetkind@boom.be of tel. 0473 33 82 31.