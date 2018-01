Lekker Klassiek krijgt tweede editie 26 januari 2018

Lekker Klassiek, het festival dat klassieke muziek combineert met culinaire lekkernijen, krijgt een vervolg. Na het succes van vorig jaar slaan Studio 100 en het provinciaal recreatiedomein De Schorre hiervoor opnieuw de handen in elkaar. De tweede editie zal plaatsvinden op 25 augustus in De Schorre. Ook deze keer zal Jef Neve de artistieke leiding op zich nemen en zorgen voor een muziekprogrammatie met een grote verscheidenheid aan klassieke muziek. "Nog meer dan vorig jaar zal je kuierend doorheen De Schorre kunnen genieten van prachtige klassieke concerten", zeggen de organisatoren. "De nadruk komt nog meer te liggen op de muzikale ontdekkingstocht doorheen het domein, met onder meer verrassend muzikaal straattheater. Het grootse slotconcert, met een indrukwekkend orkest, koor en solisten, blijft een vaste waarde om het festival in schoonheid af te sluiten." Tickets zijn nu al te koop via de website www.lekkerklassiek.be. Wie zijn ticket koopt voor 1 april, betaalt slechts 29 in plaats van 35 euro. In de prijs zitten nog geen gerechtjes inbegrepen. (BCOR)