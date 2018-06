Leerkrachten borstelen zesdejaars buiten 30 juni 2018

02u27 0

OLVI De Reuzenboom heeft gisteren op ludieke wijze afscheid genomen van haar leerlingen van het zesde leerjaar. De kinderen werden na het laatste belsignaal onthaald met een erehaag en daarna door hun leerkrachten symbolisch buiten geborsteld. "Het 'opkeren' van de leerlingen is intussen een jaarlijkse traditie geworden op onze school", glimlacht directrice Katleen Gielis. "Dit jaar zijn er veertig kinderen die het zesde leerjaar met succes hebben afgerond en volgend schooljaar kunnen beginnen aan een nieuw avontuur in het middelbaar. Voor ons is deze laatste schooldag telkens een emotioneel momentje, omdat we afscheid moeten nemen van kinderen die negen jaar op onze school hebben gezeten. Maar we zijn blij dat ze mogen overgaan en wensen hen heel veel succes toe." (BCOR)