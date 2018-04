Kunstenaars exposeren rond de aarde 23 april 2018

Afgelopen zaterdag is in het gemeentehuis van Boom de tentoonstelling 'Aarde' geopend. Alle kunstwerken die er worden geëxposeerd, hebben een link met het natuurelement 'aarde'. Onder meer Araceli Requena, Cécile Leyder, Eddy Thomas, Karel Van Beirs, Lucas Bertels, Michel Ganton en Rudi De Vos nemen deel. De startdatum van de expo is overigens niet toevallig gekozen. 22 april is namelijk de 'Internationale Dag van de Aarde', een dag die dient ter erkenning van het feit dat de aarde en haar ecosystemen in de levens- en bestaansmiddelen van al haar bewoners voorzien. De tentoonstelling blijft nog te bezichtigen tot en met zondag 6 mei. (BCOR)