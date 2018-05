Kunst maken met kettingzaag FRANCIS MICHIELSEN (47) TOVERT BOOMSTAMMEN OM TOT BEELDEN BEN CONAERTS

18 mei 2018

Boom Bomenaar Francis Michielsen (47) is een van de weinige kettingzaagkunstenaars die ons land rijk is. Houtblokken en boomstammen tovert hij met zijn elektrische kettingzaag om tot prachtige kunstwerken. "Ik vraag me achteraf nog altijd af hoe ik dat heb klaargespeeld", lacht hij. Maandag toont Cis zijn kunsten op de Planten- en Ambachtendag in De Schorre.

Het zijn drukke weken voor kettingzaagkunstenaar Francis Michielsen. Zodra de lente haar intrede maakt, trekt hij er op uit om zijn ambacht te demonstreren en zich te meten met zijn collega's. Overal waar hij met zijn kettingzaag in de weer is, trekt hij de aandacht. Vooral in Nederland. "Daar is 'wood carving' veel populairder dan hier", zegt de Bomenaar. "Als ik in Nederland deelneem aan een wedstrijd, staan er voortdurend fotografen rond mij. In België zijn er nog geen tien mensen die doen wat ik doe, maar stilaan begint het ook hier van de grond te komen."





Wat Cis doet, is op zijn minst spectaculair te noemen. Houtblokken en boomstammen tovert hij met zijn kettingzaag om tot kunstige beelden Een van zijn laatste creaties is een beer van drie meter hoog. "Daar heb ik twee dagen aan gewerkt", zegt hij. "Gemiddeld ben ik drie uur aan een beeld aan het werken. Als ik bezig ben, raak ik volledig van de wereld. Ik focus me uitsluitend op mijn werk en kom op die manier volledig tot rust. Als ik dan achteraf het resultaat zie, denk ik: hoe heb ik dat klaargespeeld?"





Wie de werken van Cis bekijkt, zou nooit vermoeden dat hij nog maar twee jaar met zijn hobby bezig is. "Maar toch: ik ben in 2016 begonnen. Ik had op Facebook een filmpje gezien van een man die uit boomstammen kunstwerkjes maakte. Dat fascineerde mij zodanig dat ik dat ook wilde proberen. Ik heb toen een kettingzaag gekocht, ook al vreesde mijn vrouw voor mijn ledematen. (lacht)"





Wedstrijden

Zijn eerste creaties vallen meteen in de smaak en de positieve reacties motiveren Cis om verder te blijven werken. "Op den duur was ik bijna alle dagen iets aan het maken. Toen ik na negen maand een sponsorcontract kreeg van Stihl (producent van kettingzagen, red.), ging de bal helemaal aan het rollen. Ik raakte bekend in het wereldje en begon deel te nemen aan zagerswedstrijden. Vorig jaar heb ik zelfs mogen deelnemen aan het Nederlands kampioenschap, als hobbyist tussen de profs. Een erg leerrijke ervaring."





Vandaag stromen de opdrachten nog altijd binnen. Zijn werk siert verschillende tuinen, parken en campings. "Alleen jammer dat in Boom nog geen werk van mij te zien is. We hebben in de Kerkhofstraat een van de bekendste rotondes ter wereld. Hoe knap zou het zijn als we dat kunnen opsmukken met een groot beeld? Een andere droom van me is om in 2019 of 2020 hier in Boom een kettingzaagwedstrijd te organiseren. Mijn Nederlandse collega's staan te springen om langs te komen."





Maandag is Cis te gast op de Planten- en Ambachtendag in De Schorre. Van 10 tot 17 uur kan je hem op de deltaweide aan het werk zien. De toegang is gratis.